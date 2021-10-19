Рангник отметил, что до его прихода в "Локомотив" у клуба не было отдела скаутинга

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. До прихода Ральфа Рангника в московский "Локомотив" на должность руководителя по спорту и развитию у футбольного клуба не было отдела скаутинга. Об этом он рассказал журналистам.

Немецкий специалист пришел в клуб в июле этого года.

"В конце февраля возник первый контакт с "Локомотивом", ко мне обратился Александр Плутник (председатель совета директоров клуба - прим. ТАСС), - сказал Рангник. - Меня попросили вместе с моим аналитиком провести спортивный аудит в начале апреля. Во время визита были беседы, и в июне я стал самостоятельным, создал свою фирму, пошли дальнейшие переговоры с [генеральным директором "Локомотива"] Владимиром [Леонченко] и Александром, и на этой основе возникло сотрудничество, которое продолжается. Задача моей команды - развивать "Локомотив" в том духе, о котором говорил Александр".

"На первом этапе я увидел, что нет отдела сакутинга, ни одного человека. Это меня очень удивило. Томас Цорн теперь моя правая рука, он технический директор", - добавил Рангник.