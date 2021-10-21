Рублев: перелет и акклиматизация не оправдывают неудачное выступление на Кубке Кремля

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев назвал неудачным выступление на Кубке Кремля - перелет из США и акклиматизация не являются оправданием. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг Рублев уступил французу Адриану Маннарино в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов "ВТБ Кубок Кремля". Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Маннарино.

"Перелет в Москву из Америки, акклиматизация - это все никак не повлияло на результат сегодняшнего дня. Я должен был выигрывать, но все решили мелочи, - сказал Рублев. - Я старался, боролся до конца. Где-то помешали эмоции, где-то соперник хорошо сыграл, отсюда такой результат".

Также в четверг Карен Хачанов и Рублев уступили финну Харри Хелиовааре и нидерландцу Матве Мидделкопу в четвертьфинале турнира в парном разряде - 4:6, 6:2, 7:10. "На игре в паре сказался результат в одиночке, пару я сыграть не смог никак. Один Карен боролся - я был опустошен, подавлен, в плохих мыслях. Тянул все вниз", - добавил Рублев.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 24 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.