Хорватский теннисист Чилич вышел в полуфинал Кубка Кремля

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Хорват Марин Чилич обыграл испанца Педро Мартинеса в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Чилича. Его соперником по полуфиналу станет литовский теннисист Ричардас Беранкис.

Чиличу 33 года, он занимает 41-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету победа на US Open в 2014 году, выход в финалы Уимблдона (2017) и Australian Open (2018). Также хорват является серебряным призером Олимпиады в Токио в парном разряде.

Мартинесу 24 года, в рейтинге ATP он идет 61-м. На турнирах Большого шлема испанец не проходил дальше третьего круга.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.