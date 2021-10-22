Теннисистка Контавейт вышла в полуфинал Кубка Кремля

Александрова победила вторую ракетку мира Соболенко и вышла в полуфинал Кубка Кремля

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Контавейт, которая посеяна на турнире под девятым номером. Мугуруса имела второй номер посева. За выход в финал эстонка сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (4).

Контавейт 25 лет, она занимает 20-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в активе три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2020 году.

Мугурусе 28 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA, в ее активе девять выигранных титулов. Испанка является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016) и Уимблдона (2017). В сентябре 2017 года Мугуруса стала первой ракеткой мира и пробыла на вершине рейтинга четыре недели.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.