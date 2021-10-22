Карен Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил австралийца Джона Миллмана в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Хачанова, выступающего на турнире под третьим номером посева. В полуфинале он встретится с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым (2) и французом Жилем Симоном.

Хачанову 25 лет, он располагается на 31-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации. В 2018 году он стал победителем Кубка Кремля. На турнирах Большого шлема доходил не далее четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал серебряным призером в одиночном разряде.

Миллману 32 года, в рейтинге ATP он занимает 58-ю позицию. На счету австралийца один титул под эгидой ATP, лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2018 году.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Общий призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.