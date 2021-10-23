Гол Гурьянова в овертайме принес "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в матче НХЛ

В составе победителей отличились Тайлер Сегин (20-я минута), Миро Хейсканен (51) и Денис Гурьянов (65). У "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Анже Копитар (18) и Габриэль Виларди (38).

ТАСС, 23 октября. "Даллас" на своем льду в овертайме обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гурьянов совершил свое первое результативное действие в текущем сезоне. Его одноклубник Александр Радулов не сумел отличиться, российский голкипер команды Антон Худобин остался в запасе.

После пяти матчей "Даллас" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав шесть очков. Следующую встречу команда проведет 26 октября в гостях против "Коламбуса". "Лос-Анджелес" находится на предпоследней, седьмой строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона с тремя очками в четырех играх. Следующую встречу команда проведет 24 октября на выезде против "Сент-Луиса".

В других матчах игрового дня "Сан-Хосе" в гостях обыграл "Торонто" (5:3), "Бостон" на выезде одолел "Баффало" (4:1).