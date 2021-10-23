Теннисистка Контавейт стала первой финалисткой Кубка Кремля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Эстонка Анетт Контавейт победила Маркету Вондроушову из Чехии в полуфинальном матче теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу эстонской спортсменки, посеянной на турнире под девятым номером. В финале она встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и гречанкой Марией Саккари (третий номер посева).

Контавейт 25 лет, она занимает 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в активе три титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема лучшим результатом эстонки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2020 году.

Вондроушовой 22 года, она располагается на 35-й строчке рейтинга WTA, выиграв один турнир. В 2019 году она дошла до финала Открытого чемпионата Франции.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.