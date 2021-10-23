{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Романцев руководил командой ветеранов "Спартака" в матче, посвященном юбилею Аджоева

Руководителю тульского "Арсенала" Аджоеву исполнилось 60 лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев руководил командой ветеранов красно-белых в матче, посвященном юбилею руководителя тульского "Арсенала" Гурама Аджоева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Товарищеская игра, посвященная юбилею Аджоеву, которому 18 октября исполнилось 60 лет, прошла в Москве. Во встрече приняли участие ветераны "Спартака" и команда друзей Аджоева. Игра закончилась вничью со счетом 5:5, Аджоев сыграл по одному тайму за каждую из команд.

"Благодарен всем, кто откликнулся на приглашение принять участие в этом праздничном матче. Очень приятно встречать и отмечать юбилей таким образом и в такой компании. "Спартак" всегда будет в моем сердце, там прошла часть моей карьеры - это особая команда, у которой есть поддержка, болельщики по всей стране. Что касается самого матча, то самое главное, что мы сохраняем азарт, искреннюю любовь к футболу, желание выходить на поле и играть", - сказал Аджоев.

В составе "Спартака" сыграли чемпионы России и СССР, обладатели Кубка России Андрей Сметанин, Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Рамиз Мамедов, Сергей Шавло, Константин Головской, Владимир Бесчастных, Валерий Зенков. Игрой "Спартака" руководили Олег Романцев и Георгий Ярцев. За команду друзей Аджоева на поле вышли Герой Советского Союза Руслан Аушев, замминистра юстиции Олег Свириденко, журналист Алексей Пиманов.

Теги
Российский футбол
Баскетбольные еврокубки
Баскетболист ЦСКА Клайберн стал самым ценным игроком тура в Евролиге
Американец набрал 29 очков в победном матче с "Олимпиакосом"
Баскетболист ЦСКА Клайберн стал самым ценным игроком тура в Евролиге
Читать полностью