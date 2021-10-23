Романцев руководил командой ветеранов "Спартака" в матче, посвященном юбилею Аджоева

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев руководил командой ветеранов красно-белых в матче, посвященном юбилею руководителя тульского "Арсенала" Гурама Аджоева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Товарищеская игра, посвященная юбилею Аджоеву, которому 18 октября исполнилось 60 лет, прошла в Москве. Во встрече приняли участие ветераны "Спартака" и команда друзей Аджоева. Игра закончилась вничью со счетом 5:5, Аджоев сыграл по одному тайму за каждую из команд.

"Благодарен всем, кто откликнулся на приглашение принять участие в этом праздничном матче. Очень приятно встречать и отмечать юбилей таким образом и в такой компании. "Спартак" всегда будет в моем сердце, там прошла часть моей карьеры - это особая команда, у которой есть поддержка, болельщики по всей стране. Что касается самого матча, то самое главное, что мы сохраняем азарт, искреннюю любовь к футболу, желание выходить на поле и играть", - сказал Аджоев.

В составе "Спартака" сыграли чемпионы России и СССР, обладатели Кубка России Андрей Сметанин, Дмитрий Хлестов, Валерий Шмаров, Рамиз Мамедов, Сергей Шавло, Константин Головской, Владимир Бесчастных, Валерий Зенков. Игрой "Спартака" руководили Олег Романцев и Георгий Ярцев. За команду друзей Аджоева на поле вышли Герой Советского Союза Руслан Аушев, замминистра юстиции Олег Свириденко, журналист Алексей Пиманов.