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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистки Александрова и Контавейт сыграют в финале Кубка Кремля

Российская спортсменка пробилась в решающую стадию соревнований после отказа гречанки Марии Саккари продолжить полуфинальную встречу
Екатерина Александрова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Екатерина Александрова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Соперница россиянки по полуфиналу гречанка Мария Саккари не смогла доиграть встречу, снявшись по медицинским показателям в первом сете при счете 4:1 в пользу Александровой.Гречанка была посеяна на турнире под третьим номером.

В финале, который состоится в воскресенье, Александрова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (девятый номер посева).

Александровой 26 лет, она занимает 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет в активе один выигранный турнир под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она четыре раза доходила до третьего раунда соревнований.

Саккари 26 лет, она является седьмой ракеткой мира. На ее счету одна победа на турнирах WTA. В текущем сезоне Саккари дошла до полуфинала на Открытых чемпионата Франции и США.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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