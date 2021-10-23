Тарпищев: Александрова вышла в финал Кубка Кремля благодаря иглоукалыванию врача из Китая

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Екатерина Александрова в пятницу хотела отказаться от дальнейшего выступления на "ВТБ Кубке Кремля" из-за травмы живота, но китайский врач иглоукалыванием за 20 минут поставил ее на ноги. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Александрова вышла в финал Кубка Кремля. Соперница россиянки по полуфиналу гречанка Мария Саккари не смогла доиграть встречу, снявшись по медицинским показателям в первом сете при счете 4:1 в пользу Александровой.

"Еще вчера Александрова хотела отказаться [от выступления] по здоровью, а сегодня вышла в финал, - сказал Тарпищев. - Ей показалось, что у нее серьезная травма косых мышц живота, но мы отвезли ее к моему китайскому доктору, и он иглоукалыванием за 20 минут поставил ее на ноги".

В финале, который состоится в воскресенье, Александрова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (девятый номер посева). "До "Ролан Гаррос" она (Александрова - прим. ТАСС) была первой ракеткой страны - не надо об этом забывать, - отметил Тарпищев. - Александрова играет в быстрый теннис, много атакует, и по качеству игры, когда в форме, играет на уровне топ-20".

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.