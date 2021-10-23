Заполняемость трибун на теннисном турнире в Петербурге составит 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Open) состоится при 30-процентной загрузке трибун, зрители должны будут иметь при себе QR-коды. Об этом в субботу сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Уже на следующей неделе Петербург примет XXVI Международный теннисный турнир АТР 250 St. Petersburg Open. Матчи турнира традиционно пройдут на кортах в "Сибур-Арене" и СК "Легкоатлетический манеж" с 25 по 31 октября. Соревнования пройдут при 30-процентной загрузке трибун - все зрители должны будут иметь при себе QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

В теннисном турнире примут участие именитые спортсмены, среди которых россияне Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, канадец Денис Шаповалов, испанец Роберто Баутиста-Агут и хорват Марин Чилич. Победителем прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге стал Рублев.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом власти Санкт-Петербурга решили ужесточить ограничительные меры. С 1 ноября участие в конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятиях численностью более 40 человек будет возможно только по QR-коду, при этом организаторам необходимо будет согласовывать с властями все мероприятия такого масштаба.