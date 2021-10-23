Путин направил приветствие участникам турнира St. Petersburg Open

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2021 и отметил, что это событие помогает развивать теннис в России. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Эти соревнования, традиционно собирающие талантливых, амбициозных теннисистов со всего мира, по праву стали одним из значимых и ожидаемых событий в спортивной, общественной жизни Санкт-Петербурга", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что теннисисты в честной и бескомпромиссной борьбе демонстрируют высокий профессионализм и волевой характер, что вызывает невероятные эмоции у болельщиков.

Глава государства уверен, что турнир способствует продвижению тенниса в РФ, а также привлекает новых преданных поклонников. По мнению президента РФ, теннис - это наглядный пример того, что "настойчивость, труд и упорство в достижении поставленных целей - это ключ к спеху".

St. Petersburg Open проводится с 1995 года. В прошлом году победителем турнира стал россиянин Андрей Рублев.