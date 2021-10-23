Теннисист Хачанов сыграет с Маннарино в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 23 октября. Россиянин Карен Хачанов встретится с французом Адрианом Маннарино в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Действующий чемпион турнира россиянин Андрей Рублев получил первый номер посева и начнет соревнования со второго круга. Также со второго круга турнир начнут канадец Денис Шаповалов (2), испанец Роберто Баутиста-Агут (3) и россиянин Аслан Карацев. Евгений Тюрнев получил специальное приглашение (wild card) в основную сетку соревнований и в стартовом матче встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом (7).

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 октября.