Хорватский теннисист Чилич вышел в финал Кубка Кремля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Хорват Марин Чилич обыграл литовца Ричардаса Беранкиса в полуфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соревнования проходят в Москве.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Чилича. В финале хорват сыграет с победителем матча между россиянами Кареном Хачановым и Асланом Карацевым.

Чиличу 33 года, он занимает 41-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету победа на US Open в 2014 году, выход в финалы Уимблдона (2017) и Australian Open (2018). Также хорват является серебряным призером Олимпиады в Токио в парном разряде.

Беранкису 31 год, он располагается на 108-й строчке в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга. Беранкис уступил в финальном круге квалификации Кубка Кремля, но попал в основную сетку соревнований в статусе "лаки-лузера" из-за снятия белоруса Ильи Ивашко.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 24 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.