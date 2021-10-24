ЦСКА прервал серию из двух поражений, победив "Адмирал" в чемпионате КХЛ

ТАСС, 24 октября. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов-арене" во Владивостоке в присутствии 2 999 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе москвичей отметились Максим Соркин (11-я минута) и Сергей Плотников (36), у "Адмирала" отличился Либор Шулак (15). Для защитника клуба из Владивостока Камиля Фазылзянова прошедший матч стал 100-м в лиге, ранее он выступал в казанском "Ак Барсе" и нижнекамском "Нефтехимике".

ЦСКА и "Адмирал" провели между собой 15 матчей, подопечные Александра Андриевского победили в двух.

Армейцы прервали серию из двух поражений и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 27 очками в активе. "Адмирал" прервал серию из двух побед и располагается на 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 15 очков.

В следующем матче подопечные Сергея Федорова на выезде встретятся с хабаровским "Амуром" 26 октября, "Адмирал" в этот же день примет минское "Динамо".