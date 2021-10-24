Россияне заняли пятое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике

ТАСС, 24 октября. Сборная России по спортивной гимнастике заняла пятую строчку в итоговом медальном зачете на прошедшем мировом первенстве. Соревнования проходили в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Первое место заняли представители Китая (5-1-2), второе - Японии (2-5-1), третье - Италии (1-2-1), четвертое - США (1-1-3).

Единственное золото в копилку российской сборной принесла олимпийская чемпионка Игр в Токио 21-летняя Ангелина Мельникова, россиянка была лучшей в личном многоборье. Золотая медаль мирового первенства стала для нее первой в карьере. Также на прошедшем чемпионате мира в Японии она стала второй в вольных упражнениях и третьей в опорном прыжке. Бронзовую награду в упражнениях на кольцах завоевал 20-летний Григорий Климентьев, для которого эта награда стала первой на чемпионатах мира.

Следующее мировое первенство состоится в 2022 году в британском Ливерпуле.