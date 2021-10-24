Газизов: руководство "Уфы" доверяет главному тренеру Стукалову

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Уфа" доверяет главному тренеру команды Алексею Стукалову. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

"Уфа" в воскресенье дома сыграла вничью с казанским "Рубином" (1:1) в рамках 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

"Есть ли доверие к главному тренеру? Конечно, - сказал Газизов. - Сможем выправить ситуацию за счет характера, за счет того, что делает тренерский штаб во главе с Алексеем Борисовичем. Когда-то нас прорвет, и все будет нормально".

В 13-м туре РПЛ "Уфа" дома сыграет с грозненским "Ахматом" 31 октября.