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Фигурное катание

Фигуристы Морозова и Багин стали пятыми на этапе Гран-при в США в танцах на льду

Победу одержали американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью
Аннабель Морозова и Андрей Багин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Аннабель Морозова и Андрей Багин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 октября. Россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли пятое место в соревновании танцевальных дуэтов на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Спортсмены по итогам короткой и произвольной программ получили 175,32 балла. Победу одержали двукратные серебряные призеры чемпионатов мира американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (209,54), вторыми стали их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (208,23), третье место заняли канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (190,13).

Этап Гран-при в США завершится в ночь на понедельник по московскому времени произвольной программой у девушек. Следующий этап пройдет 29-31 октября в канадском Ванкувере.

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