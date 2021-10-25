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Зимние олимпийские виды спорта

Никитина стала третьей на первых международных стартах по скелетону на трассе в Пекине

Первое место заняла представительница Германии Тина Херманн, второй стала ее соотечественница Ханна Найзе
Елена Никитина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Елена Никитина
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 25 октября. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла третье место по итогам первых международных стартов, которые проходят в понедельник на олимпийской санно-бобслейной трассе в Пекине. Спортсменка по итогам двух заездов показала результат 2 минуты 6,42 секунды.

Первое место заняла представительница Германии Тина Херманн (2.06,15), второй стала ее соотечественница Ханна Найзе (2.06,19). Россиянки Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина заняли соответственно седьмое (2.07,43) и 12-е (2.08,50) места.

В понедельник на олимпийской трассе Пекина также пройдут соревнования по скелетону среди мужчин, в женском монобобе и у мужчин в бобах-двойках.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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