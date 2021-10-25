Будущее хоккейного клуба "Куньлунь Ред Стар" определится к 25 ноября

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дальнейшая судьба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" станет известна к 25 ноября, когда спортивным руководством Китая будет разработана дорожная карта по развитию олимпийской сборной страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что основные игроки команды в середине декабря отправятся в Китай готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, из-за чего "Куньлунь Ред Стар" обновит состав на оставшуюся часть сезона КХЛ. В середине сентября президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что мужская сборная Китая из-за своего низкого уровня может не выступить на олимпийском турнире. Окончательное решение по выступлению китайской команды будет принято на совете IIHF в ноябре.

"На данный момент клуб взаимодействует с Китайской хоккейной ассоциацией и Министерством спорта КНР в разработке дорожной карты. Она будет составлена к 25 ноября", - сообщили в пресс-службе.

"Куньлунь Ред Стар" был создан в 2016 году и предполагался как базовый клуб сборной Китая к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. На данный момент в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса команда не может проводить домашние матчи в китайской столице и принимает соперников в подмосковных Мытищах.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.