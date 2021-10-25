Фигуристки Туктамышева и Косторная ждут визы для поездки на турнир в Канаде

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Фигуристки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная ждут выдачи виз для поездки в Канаду на второй этап Гран-при. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что Туктамышева и Косторная, а также остальные фигуристы и тренеры пока не получили паспорта с канадскими визами.

"В настоящий момент девять членов сборной России по фигурному катанию ожидают канадских виз: пять спортсменов, четыре тренера и один технический специалист", - сообщил источник.

Из фигуристов, помимо Туктамышевой и Косторной, визы ожидают Камила Валиева, Макар Игнатов и Евгений Семененко.

Этап Гран-при в Ванкувере пройдет 29-31 октября.