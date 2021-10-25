Тюрнев уступил казахстанцу Бублику в первом круге теннисного турнира в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Тюрнев уступил Александру Бублику из Казахстана в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Бублика. Во втором круге он сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Тюрневу 24 года, он занимает 304-е место в рейтинге ATP. Уроженцу Ленинградской области Бублику 24 года, в мировом рейтинге он идет 34-м, на турнирах Большого шлема не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября. Действующим победителем является Андрей Рублев.