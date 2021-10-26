Леонов: перенос клубного чемпионата мира по пляжному футболу не повлияет на "Локомотив"

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Внезапный перенос клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве не должен повлиять на готовность московского "Локомотива" к турниру. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Локомотива" Илья Леонов.

Старт клубного чемпионата мира по пляжному футболу перенесен на день раньше из-за пандемии

Турнир должен был пройти с 27 по 30 октября на "ЦСКА-Арене", однако за день до старта соревнований организаторы объявили, что матчи начнутся 26 октября. Чемпионат мира завершится 28 октября. Ранее Леонов сообщил ТАСС, что причина переноса связана с пандемией коронавируса.

"Команда готова. Самая большая сложность [по подготовке], что на завтра две игры в день для каждой команды, то есть по четыре матча в утреннюю сессию и вечернюю. По большому счету, мы и тренировались два раза в день. Должны быть в неплохой физической форме", - сказал Леонов.

"Локомотив" сыграет в группе А с "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания) и "Насьоналем" (Парагвай). В группе В выступят "Брага" (Португалия), минское "Динамо", московский "Спартак" и японский "Токио Верди". Матчи группового этапа пройдут 26-27 октября, игры за седьмое, пятое, третье места и финал - 28 октября.