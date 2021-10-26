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КХЛ

В "Сочи" надеются, что часть травмированных игроков восстановится к домашней серии в КХЛ

В матче с "Витязем" команда играла без восьми основных хоккеистов

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заместитель гендиректора "Сочи" по хоккейным операциям Алексей Бадюков надеется, что часть травмированных на данный момент игроков восстановится к ближайшей домашней серии. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сочи" во вторник в матче Континентальной хоккейной лиги обыграл "Витязь" в Подольске со счетом 3:1. Южане одержали победу без восьми игроков основного состава.

"У нас выпали игроки из-за болезней, травм, которых достаточно много. Ждем пополнения хотя бы какой-то части игроков к домашней серии", - сказал Бадюков.

В матче в Подольске получил повреждение вызванный в молодежную сборную России нападающий Андрей Баканов. "Завтра сделаем снимок, узнаем, насколько он выбыл. Тем более обидно, что его вызвали в молодежную сборную, и, прежде всего, это потеря для нашей сборной", - подчеркнул он.

Следующий матч "Сочи" проведет 28 октября со "Спартаком" в Москве. Следующий домашний матч южане проведут 30 октября с "Торпедо".

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