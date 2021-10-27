Поздняков рассказал о заключительных этапах подготовки олимпийцев к Играм в Пекине

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) намерен использовать климато-географические возможности страны для заключительной части подготовки спортсменов к зимним Играм 2022 года в Пекине. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

В состав российской делегации на Олимпиаду в Пекине войдут порядка 450 человек

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"Заключительные этапы подготовки находятся в завершающей стадии согласования, - сказал Поздняков. - Намерены использовать климато-географические возможности России, чтобы заключительную часть подготовки спортсмены проводили в Центральной, Западной и Восточной Сибири, а также других регионах, близких по часовому поясу к Пекину".

Олимпийские игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля.