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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков рассказал о заключительных этапах подготовки олимпийцев к Играм в Пекине

Президент Олимпийского комитета России отметил, что в тренировочном процессе планируется использовать климато-географические возможности России
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) намерен использовать климато-географические возможности страны для заключительной части подготовки спортсменов к зимним Играм 2022 года в Пекине. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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"Заключительные этапы подготовки находятся в завершающей стадии согласования, - сказал Поздняков. - Намерены использовать климато-географические возможности России, чтобы заключительную часть подготовки спортсмены проводили в Центральной, Западной и Восточной Сибири, а также других регионах, близких по часовому поясу к Пекину".

Олимпийские игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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