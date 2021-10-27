Дина Аверина лидирует по итогам первого дня квалификации многоборья на чемпионате мира

ТАСС, 27 октября. Россиянка Дина Аверина лидирует по итогам первого дня квалификации индивидуального многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Спортсменка набрала 56,725 балла (27,850 балла за упражнение с обручем и 28,875 балла за выступление с мячом). На второй позиции находится Арина Аверина (55,700; 27,150+28,550), третий результат у белорусской спортсменки Алины Горносько (54,475; 27,250+27,225).

В Китакюсю будет разыграно девять комплектов медалей. В среду состоятся финалы в упражнениях с обручем и мячом. 28 октября пройдет вторая часть квалификации многоборья индивидуальной программы - финалы в упражнениях с булавами и лентой. В пятницу станут известны обладательницы наград в командном турнире и групповом многоборье, медали в личном многоборье спортсменки разыграют 30 октября. В заключительный день турнира будут вручены награды призерам в отдельных видах группового многоборья (с пятью мячами; с тремя обручами и двумя парами булав).

В соревнованиях не примут участия все обладательницы золотых наград Олимпийских игр 2020 года. Победительница в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам приняла решение не лететь в Японию вместе со всей командой еще за полтора месяца до чемпионата мира. Команда Болгарии в групповых упражнениях выбыла из борьбы накануне турнира из-за того, что одна из спортсменок получила травму на тренировке, которая проходила в разминочном зале Китакюсю.