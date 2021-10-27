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Футбол в России

Прядкин покинул состав бюро исполкома РФС после ухода с должности президента РПЛ

Обязанности главы лиги исполняет Ашот Хачатурянц
Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин покинул состав бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) после ухода с должности главы лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

5 октября Прядкин покинул пост президента РПЛ. Исполняющим обязанности был назначен руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, который в среду вошел в обновленный состав исполкома.

Прядкину 60 лет, он возглавлял организацию с 2007 года, в марте 2020 года функционер был переизбран на новый пятилетний срок. В 2005-2006 годах Прядкин занимал пост советника президента Российского футбольного союза (РФС), с 2006 по 2007 год был генеральным директором РФС, с 2007 года является вице-президентом РФС. С 19 декабря 2018 года по 22 февраля 2019-го он исполнял обязанности президента РФС.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей ГеннадьевичХачатурянц, Ашот Рафаилович
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