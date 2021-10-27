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Футбол в России

РФС не планирует проводить чемпионат России по системе "весна - осень"

Пока обсуждается только изменение формата турнира

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Переход на проведение сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги в формате "весна - осень" не обсуждался на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Ранее чемпионаты России проводились в формате "весна - осень", матчи стартовали весной и завершались осенью. Национальное первенство-2011/12 было переходным, а с сезона-2012/13 матчи РПЛ начинаются летом и оканчиваются весной.

"Переход на систему "весна - осень" не обсуждается в РПЛ. Да, обсуждается изменение формата чемпионата, но оно пока не предполагает переход. Если клубы РПЛ поддержат идею, то мы рассмотрим смену формата на "весна - осень". Пока ни один клуб не выступил за возврат прежнего чемпионата", - сказал Дюков.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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