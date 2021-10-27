В Петербурге разрешили проведение спортивных мероприятий в ноябре с нагрузкой трибун 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость стадионов в Санкт-Петербурге в ноябре, это коснется, в частности, отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Кипра, который должен состояться 11 ноября. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость "Газпром-Арены", "Сибур-Арены", Ледового дворца и "Юбилейного" в ноябре. В частности, в это время запланированы матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу, международного турнира по регби в рамках муниципального форума БРИКС, а также отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года (Россия - Кипр)", - написал Пиотровский.

Вице-губернатор отметил, что все действующие ограничения будут сохранены. На арены смогут попасть зрители с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

В соответствии с постановлением, подписанным губернатором города Александром Бегловым, проведение спортивных и культурных мероприятий будет запрещено в городе на период с 30 октября по 7 ноября.