Дина Аверина возвращает себе победы. Чемпионат мира стартовал с триумфа россиянки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Дина Аверина завоевала две золотые медали в первый день чемпионата мира по художественной гимнастике. Россиянка, которая не смогла в Токио стать олимпийской чемпионкой, выиграла в упражнениях с обручем и мячом.

В первый день чемпионата мира, проходящего в японском Китакюсю, разыгрывались медали в упражнениях с обручем и мячом. Примечательно, что соревнования начал показывать канал "Матч ТВ", хотя еще накануне говорилось о том, что российские телезрители турнир не увидят.

По мнению Винер-Усмановой, всему миру надоели победы России в художественной гимнастике, чьи спортсменки не уступали никому олимпийского золота на протяжении пяти Олимпиад. В Токио же чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, которая на нынешний чемпионат мира не приехала. Критике со стороны Винер-Усмановой была подвержена, в частности, глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) россиянка Наталья Кузьмина. В FIG после завершения Игр в Токио заявили, что в действиях арбитров не было предвзятости.

На Играх в Токио Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, ее второе место стало причиной возмущения как президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой, так и остальной российской спортивной общественности, которые обвинили в проигрыше Авериной судей.

В упражнении с обручем Дина Аверина набрала 27,750 балла, второе место заняла белоруска Алина Горносько (25,950), третье - итальянка Софья Раффаэли (25,850), Арина Аверина (24,950) стала шестой. В упражнении с мячом Дина Аверина показала результат 29,125 балла, ее сестра выиграла серебряную медаль (27,675), а Горносько - бронзовую (27,300).

"Опасений за результат не было и на Олимпийских играх, если бы не наша Кузьмина. Я не представляла, что российский специалист может так судить Россию, - сказала после первого дня соревнований Винер-Усманова. - Если честно, то выступили нормально, потому что судили независимые арбитры, которых не было раньше, поэтому и такая оценка у Дины Авериной. Ее не было никогда - ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы".

Арина Аверина стала шестой в упражнении с обручем из-за своей ошибки, о чем она рассказала после завершения соревновательного дня. "С мячом все получилось куда лучше, и я стала второй. Можно ли списать ошибки на сложности с акклиматизацией? Нет, все спортсменки находятся здесь в одинаковых условиях", - сказала гимнастка.

Дина Аверина, которая является теперь 15-кратной чемпионкой мира, отметила, что ей было тяжело физически и морально, учитывая, что и Олимпиада, и чемпионат мира проходят в один год. "Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100%. В принципе, сегодняшним днем я довольна, довольна и Ирина Александровна, и это самое главное. Что касается моих соперниц, то я никогда не смотрю на их выступления, потому что главной соперницей являюсь я сама, и мне надо перебороть себя", - сказала она.

Программа чемпионата мира по художественной гимнастике продолжится в четверг, во второй соревновательный день будут разыграны медали в упражнениях с булавами и лентой.