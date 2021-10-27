Горячкина сыграла вничью в первом туре мужского шахматного турнира Grand Swiss

ТАСС, 27 октября. Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью черными фигурами с перуанцем Хорхе Кори в первом туре мужской сетки шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Витюгов стал победителем мужского чемпионата России по шахматам, Горячкина - десятая

На эту тему

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12.

Россиянин Кирилл Алексеенко белыми фигурами обыграл украинца Кирилла Шевченко, Владислав Артемьев белыми победил аргентинца Алана Пичота, Александр Предке черными - соотечественника Михаила Антипова, Павел Понкратов белыми - другого россиянина Вадима Звягинцева. Максим Чигаев проиграл черными фигурами второму номеру мирового рейтинга американцу Фабиано Каруане, Максим Матлаков черными - хорвату Анте Бркичу, Алексей Сарана черными - латвийцу Артуру Нейкшансу.

Вничью завершились партии Никита Витюгов - Алексей Дреев, Арджун Эригайси (Индия) - Андрей Есипенко, Жюль Муссар (Франция) - Даниил Дубов, Руслан Пономарев (Украина) - Владимир Федосеев, Петр Свидлер - Сергей Мовсисян (Армения), Сурья Шехар Гангули (Индия) - Санан Сюгиров, Ахмед Адли (Египет) - Александр Рахманов, Матеуш Бартель (Польша) - Евгений Наер, Григорий Опарин - Жавохир Синдаров (Узбекистан), Антон Демченко - Тай Дай Ван Нгуен (Чехия), Давид Паравян - Иван Морович Фернандес (Чили).

Турнир завершится 7 ноября. Два лучших шахматиста по итогам соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при. Призовой фонд мужской части турнира составляет $425 тыс.