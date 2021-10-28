С ограничениями и QR-кодами. Как будут проходить спортивные матчи в период нерабочих дней

ТАСС, 28 октября. Максимальная разрешенная заполняемость футбольных и хоккейных арен в Москве и Санкт-Петербурге в условиях периода нерабочих дней составит 30%. В ряде регионов в это время игры Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут проходить без болельщиков на трибунах.
20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни. Президент отметил, что меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии коронавирусной инфекции. Региональным властям было рекомендовано ввести этот режим раньше, что, в частности, сделали Москва и Московская область.
В рамках нерабочих дней во всех регионах антикоронавирусные меры будут ужесточены. Это подразумевает под собой закрытие торгово-развлекательных центров, ресторанов, предприятий сферы услуг, кроме тех, которые продают товары первой необходимости.
Уже широко распространена практика требования предъявления QR-кодов, чтобы попасть на мероприятия, будь то спектакли, спортивные события или выставки. Некоторые мероприятия могут переноситься на более поздний срок. Как это, к примеру, случилось с традиционным гимнастическим шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова в Москве, которое состоится 25 декабря вместо 30 октября. Также были сокращены сроки проведения чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов, который прошел в Москве с 26 по 27 октября, хотя изначально турнир должен был состояться с 27 по 30 октября. Это было сделано, чтобы успеть провести соревнования до введения в столице нерабочих дней.
В Москве и Санкт-Петербурге максимальная квота не изменится
В отличие от прошлого года, когда все крупные соревнования в период локдауна были приостановлены или отменены, в этот раз ни РПЛ, ни Континентальная хоккейная лига (КХЛ), по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями, отменять матчи не стали. Более того, разрешено допускать болельщиков на матчи. Зрители не попадут на соревнования только в Московской, Тульской и Самарской областях.
В Подмосковье, как и в Москве, период нерабочих дней начался 28 октября, в связи с чем был наложен запрет на посещение матчей "Химок" в РПЛ против "Урала" (31 октября) и "Авангарда" в КХЛ в Балашихе с уфимским "Салаватом Юлаевым" (29 октября) и столичным "Динамо" (7 ноября). В Самаре без зрителей 6 ноября пройдет игра РПЛ между "Крыльями Советов" и "Химками". Тульский "Арсенал" при пустых трибунах сыграет против "Сочи" (31 октября) и "Уфы" (6 ноября) в рамках чемпионата России по футболу.
Существенно не изменилась ситуация по допуску болельщиков на футбольные и хоккейные матчи в Москве и Санкт-Петербурге. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале в среду вечером сообщил, что Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость стадионов. "Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость "Газпром-Арены", "Сибур-Арены", Ледового дворца и "Юбилейного" в ноябре. В частности, в это время запланированы матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу, международного турнира по регби в рамках муниципального форума БРИКС, а также отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Россия - Кипр", - написал он.
По Москве официального предписания пока нет, но говорится о том, что существующий процент заполняемости трибун сохранится. В период нерабочих дней в РПЛ "Спартак" сыграет с "Ростовом" (30 октября) и "Локомотивом" (6 ноября), а "Динамо" - с "Краснодаром" (6 ноября). Ряд домашних матчей в КХЛ в этот период проведут "Спартак", ЦСКА и "Динамо".
"Рубин" и "Ак Барс" ждут информации
В ряде регионов перед периодом нерабочих дней до сих пор не определен режим допуска зрителей на спортивные мероприятия. В Татарстане решение по играм КХЛ и РПЛ оперштаб примет в четверг, этап Кубка мира и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани пройдут без зрителей.
Никакой информации по проведению матчей пока не получил грозненский "Ахмат". "Пока нас не информировали о каких-либо ограничениях. У нас большой процент вакцинированных в республике, поэтому Роспотребнадзор нам ничего не выставлял", - сказал ТАСС гендиректор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
В Ростовской области максимально разрешенное количество зрителей на трибунах сократили до 500 человек. 7 ноября в Ростове-на-Дону в матче РПЛ "Ростов" сыграет с "Рубином". Такое же количество зрителей будет допущено на две домашние игры "СКА-Хабаровска" в рамках Олимп - Футбольной национальной лиги (31 октября, 6 ноября). Не более 500 человек сможет прийти на домашние матч хабаровского "Амура" в КХЛ против "Барыса" из Нур-Султана.
В большинстве случаев власти либо разрешают 30-процентную заполняемость, либо допускают только болельщиков с QR-кодами (на матчи "Урала" в РПЛ и новосибирской "Сибири" в КХЛ). Заполняемость арен футбольных "Краснодара" и "Сочи" в матчах против "Крыльев Советов" (30 октября) и ЦСКА (6 ноября) соответственно составит не более 30%, такая же квота будет задействована на домашних играх сочинской команды в КХЛ. При такой же разрешенной заполняемости состоятся встречи хоккейного "Локомотива" в Ярославле, футбольный клуб "Шинник" ждет информацию по допустимому количеству болельщиков.
"Мы отправили запрос в Роспотребнадзор по Ярославской области по разъяснению новых требований, которые были введены, - сказал ТАСС гендиректор "Шинника" Сергей Кулаков. - У нас изначально существовало ограничение, при котором на матч разрешено допустить до 500 зрителей. Насколько я понял из постановления, в нашей части ничего не меняется, потому что у нас уже изначально от Роспотребнадзора было ограничение в 500 человек".
Не более 3 000 зрителей смогут посетит ближайшие игры в Челябинской области клубов КХЛ "Металлург" (Магнитогорск) и "Трактор" (Челябинск). Столько же болельщиков смогут прийти на матч РПЛ "Нижний Новгород" - "Локомотивом" (30 октября). "Все зрители должны быть с QR-кодами. Все то же самое, что было в игре с "Краснодаром", - сказал ТАСС гендиректор волжан Равиль Измайлов.