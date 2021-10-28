С ограничениями и QR-кодами. Как будут проходить спортивные матчи в период нерабочих дней

ТАСС, 28 октября. Максимальная разрешенная заполняемость футбольных и хоккейных арен в Москве и Санкт-Петербурге в условиях периода нерабочих дней составит 30%. В ряде регионов в это время игры Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут проходить без болельщиков на трибунах.

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20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни. Президент отметил, что меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии коронавирусной инфекции. Региональным властям было рекомендовано ввести этот режим раньше, что, в частности, сделали Москва и Московская область. В рамках нерабочих дней во всех регионах антикоронавирусные меры будут ужесточены. Это подразумевает под собой закрытие торгово-развлекательных центров, ресторанов, предприятий сферы услуг, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Уже широко распространена практика требования предъявления QR-кодов, чтобы попасть на мероприятия, будь то спектакли, спортивные события или выставки. Некоторые мероприятия могут переноситься на более поздний срок. Как это, к примеру, случилось с традиционным гимнастическим шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова в Москве, которое состоится 25 декабря вместо 30 октября. Также были сокращены сроки проведения чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов, который прошел в Москве с 26 по 27 октября, хотя изначально турнир должен был состояться с 27 по 30 октября. Это было сделано, чтобы успеть провести соревнования до введения в столице нерабочих дней. В Москве и Санкт-Петербурге максимальная квота не изменится В отличие от прошлого года, когда все крупные соревнования в период локдауна были приостановлены или отменены, в этот раз ни РПЛ, ни Континентальная хоккейная лига (КХЛ), по согласованию с Роспотребнадзором и местными властями, отменять матчи не стали. Более того, разрешено допускать болельщиков на матчи. Зрители не попадут на соревнования только в Московской, Тульской и Самарской областях.

В Подмосковье, как и в Москве, период нерабочих дней начался 28 октября, в связи с чем был наложен запрет на посещение матчей "Химок" в РПЛ против "Урала" (31 октября) и "Авангарда" в КХЛ в Балашихе с уфимским "Салаватом Юлаевым" (29 октября) и столичным "Динамо" (7 ноября). В Самаре без зрителей 6 ноября пройдет игра РПЛ между "Крыльями Советов" и "Химками". Тульский "Арсенал" при пустых трибунах сыграет против "Сочи" (31 октября) и "Уфы" (6 ноября) в рамках чемпионата России по футболу. Существенно не изменилась ситуация по допуску болельщиков на футбольные и хоккейные матчи в Москве и Санкт-Петербурге. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале в среду вечером сообщил, что Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость стадионов. "Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость "Газпром-Арены", "Сибур-Арены", Ледового дворца и "Юбилейного" в ноябре. В частности, в это время запланированы матчи КХЛ, Евролиги по баскетболу, международного турнира по регби в рамках муниципального форума БРИКС, а также отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Россия - Кипр", - написал он. По Москве официального предписания пока нет, но говорится о том, что существующий процент заполняемости трибун сохранится. В период нерабочих дней в РПЛ "Спартак" сыграет с "Ростовом" (30 октября) и "Локомотивом" (6 ноября), а "Динамо" - с "Краснодаром" (6 ноября). Ряд домашних матчей в КХЛ в этот период проведут "Спартак", ЦСКА и "Динамо". "Рубин" и "Ак Барс" ждут информации В ряде регионов перед периодом нерабочих дней до сих пор не определен режим допуска зрителей на спортивные мероприятия. В Татарстане решение по играм КХЛ и РПЛ оперштаб примет в четверг, этап Кубка мира и чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани пройдут без зрителей.

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