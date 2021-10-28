Хет-трик. "Локомотив" в третий раз выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в третий раз стал победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу. В финале турнира, который проходил на "ЦСКА-Арене" в Москве, российская команда победила португальскую "Брагу" со счетом 6:4.

На эту тему "Локомотив" в третий раз стал чемпионом мира по пляжному футболу среди клубов

Счет в матче был открыт на второй минуте - голкипер "Браги" Педро Мано закинул рукой мяч в чужую штрафную, где Бруно Торрес в касание пробил в левый нижний угол. "Локомотив" отыгрался через минуту - Федор Земсков замкнул подачу Рубена Брильянте с углового. До конца первого периода Лукао вывел "Брагу" вперед. Игрок получил мяч в центре поля, подбросил его и сильно пробил через себя. Второй период стартовал с быстрого гола "Локомотива". Голкипер московской команды Станислав Кошарный прошел с мячом к центру поля и низом пробил по воротам, мяч подскочил на песке перед Мано и залетел в сетку. Затем дважды отличился нападающий "Локомотива" Борис Никоноров, но "Брага" отыгралась усилиями Бернардо Баррал Мартинса и Леонардо Баррал Мартинса. Еще до перерыва Никоноров оформил хет-трик, забив в большинстве ударом через себя на 20-й минуте. В третьем периоде "Брага" вновь осталась в меньшинстве на 25-й минуте, с поля был удален Фелипе да Сильва. Окончательный счет в игре установил Филипп Борер на 33-й минуте. Никоноров выиграл верховую борьбу и скинул мяч на швейцарского нападающего, который без труда пробил мимо голкипера "Браги". Важная для "Локомотива" победа Изначально чемпионат должен был пройти с 27 по 30 октября, турнир предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат был сокращен до плей-офф, начиная с четвертьфиналов. "Локомотив" прошел бразильский "Васко да Гама" (4:3) и испанский "Леванте" (9:4).

На эту тему Леонов: "Локомотив" заслуженно выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу