Хет-трик. "Локомотив" в третий раз выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в третий раз стал победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу. В финале турнира, который проходил на "ЦСКА-Арене" в Москве, российская команда победила португальскую "Брагу" со счетом 6:4.
Счет в матче был открыт на второй минуте - голкипер "Браги" Педро Мано закинул рукой мяч в чужую штрафную, где Бруно Торрес в касание пробил в левый нижний угол. "Локомотив" отыгрался через минуту - Федор Земсков замкнул подачу Рубена Брильянте с углового. До конца первого периода Лукао вывел "Брагу" вперед. Игрок получил мяч в центре поля, подбросил его и сильно пробил через себя.
Второй период стартовал с быстрого гола "Локомотива". Голкипер московской команды Станислав Кошарный прошел с мячом к центру поля и низом пробил по воротам, мяч подскочил на песке перед Мано и залетел в сетку. Затем дважды отличился нападающий "Локомотива" Борис Никоноров, но "Брага" отыгралась усилиями Бернардо Баррал Мартинса и Леонардо Баррал Мартинса. Еще до перерыва Никоноров оформил хет-трик, забив в большинстве ударом через себя на 20-й минуте.
В третьем периоде "Брага" вновь осталась в меньшинстве на 25-й минуте, с поля был удален Фелипе да Сильва. Окончательный счет в игре установил Филипп Борер на 33-й минуте. Никоноров выиграл верховую борьбу и скинул мяч на швейцарского нападающего, который без труда пробил мимо голкипера "Браги".
Важная для "Локомотива" победа
Изначально чемпионат должен был пройти с 27 по 30 октября, турнир предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат был сокращен до плей-офф, начиная с четвертьфиналов. "Локомотив" прошел бразильский "Васко да Гама" (4:3) и испанский "Леванте" (9:4).
Главный тренер "Локомотива" Илья Леонов заявил, что команда заслуженно выиграла клубный чемпионат мира. "Ожидали, что будет такой напряженный матч, "Брага" - очень сильная команда, - сказал Леонов ТАСС. - Показалось, что сегодня мы оказались физически лучше готовы. Команда проявила себя сегодня во всей красе, я считаю, что она по праву заслужила эту победу".
"Конечно, эта победа важна, для нас этот турнир был номер один на данный момент. Мы не выиграли чемпионат России, кубок страны, Кубок европейских чемпионов, титулов в этом году не хватало. Очень хотелось доказать самим себе, что мы и на европейской арене можем претендовать на титул. Команда хорошо подготовилась, поэтому это заслуженный результат", - добавил Леонов.
Ранее "Локомотив" становился победителем турнира в 2012 и 2017 годах. В матче за третье место бразильский клуб "Васко да Гама" обыграл минское "Динамо" (10:6).
"Спартак" занял седьмое место
Московский "Спартак" со счетом 6:3 победил испанский "Леванте" в матче за седьмое место. Красно-белые до этого уступили минскому "Динамо" (4:5) и японскому "Токио Верди" (5:6). "Спартак" в третий раз принимал участие в турнире. В 2019 году команда заняла четвертое место, в 2020-м - второе, уступив в финале "Браге" (3:8).
Главный тренер "Спартака" Антон Шкарин считает, что только команда виновата в таком результате. "Конечно, только мы виноваты в том, где оказались, за те места, за которые играли, нужно было в первом матче выходить и выигрывать, - сказал Шкарин ТАСС. - Все шансы и возможности были. Обидно, что не получилось, хотя могли, но не сложилось. Формат турнира и изменения - все вторично, никакой роли не играли на тот момент".
Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. В Москве турнир проходил в третий раз подряд. С 2011 по 2017 год турнир проводился в Бразилии. "Локомотив" с тремя титулами является лидером по количеству побед на клубном чемпионате мира. В активе "Браги" два чемпионства (2019, 2020), по одному разу выигрывали испанская "Барселона" (2015), бразильские "Коринтианс" (2013) и "Васко да Гама" (2011).