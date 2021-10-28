Арбитр Карасев рассудит матч РПЛ между "Зенитом" и "Динамо"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Карасев обслужит матч 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Карасева на этой встрече будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей матча назначен Ян Бобровский. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, помогать ему будет Николай Богач.

Матч состоится 29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", начало - 19:00 мск.

"Зенит" после 12 туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Динамо" с 23 очками в активе располагается на второй строчке.