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St. Petersburg Open

Карацев не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин уступил австралийцу Джону Миллману в матче второго круга
Аслан Карацев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Аслан Карацев
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев проиграл австралийцу Джону Миллману в матче второго круга теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу австралийца, занимающего 57-е место в мировом рейтинге. У Карацева был четвертый номер посева. В четвертьфинале Миллман встретится с победителем матча между американцами Тэйлором Фрицем и Томми Полом.

Карацеву 28 лет, он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету два титула под эгидой организации, лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Миллману 32 года, на его счету один титул ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open в 2018 году.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября. Действующим победителем является Андрей Рублев.

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