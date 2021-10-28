Боец Тухугов рассказал о пользе подготовки в команде Хабиба Нурмагомедова

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов получил большую пользу от подготовки в команде Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал ТАСС.

Тухугов ближайший бой проведет на турнире UFC 267 в Абу-Даби против бразильца Рикардо Рамоса. Он готовился в команде бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"Ты понимаешь, что рядом с тобой чемпионы, будущие чемпионы, топовые бойцы. Ты понимаешь, что если они тебе подсказывают - это берется не из воздуха, это реальность. И ты начинаешь серьезнее относиться к этому", - сказал Тухугов.

"Да, это хорошая поддержка", - добавил боец.