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Футбол в России

Глава КДК РФС рассказал, за что оштрафовали владимирское "Торпедо"

Дело касается задержаний болельщиков ярославского "Шинника" перед матчем во Владимире 26 сентября

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владимирское "Торпедо" было наказано контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за нарушение регламента проведения матча Олимп - Футбольной национальной лиги - 2. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

"Торпедо" наказано за нарушение регламента проведения соревнований в части обеспечения принимающей стороной болельщиков гостей", - сказал Григорьянц.

Перед матчем ФНЛ-2 "Торпедо" - "Шинник" (0:2) 26 сентября несколько десятков болельщиков из Ярославля были задержаны полицией у стадиона. 28 октября гендиректор "Шинника" Сергей Кулаков сообщил ТАСС, что "Торпедо" по итогам инцидента было оштрафовано на 50 тыс. рублей.

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