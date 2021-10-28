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Сборные по футболу

Женская сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы

Россиянки попали в квартет под литерой С
Нелли Коровкина и Алсу Абдуллина (в красной форме) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Нелли Коровкина и Алсу Абдуллина (в красной форме)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 28 октября. Женская сборная России по футболу сыграет с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии в квартете С на групповом этапе чемпионата Европы 2022 года. Жеребьевка турнира состоялась в четверг в Манчестере.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в восьми английских городах. Сборные разбиты на четыре группы по четыре команды, по две лучшие выйдут в четвертьфинал.

Сборная России примет участие в финальной стадии чемпионата Европы в шестой раз, россиянки ни разу не выходили из группы. Чемпионат Европы проходит каждые четыре года, победителем предыдущего турнира стала сборная Нидерландов.

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