Женская сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу чемпионата Европы

ТАСС, 28 октября. Женская сборная России по футболу сыграет с командами Нидерландов, Швеции и Швейцарии в квартете С на групповом этапе чемпионата Европы 2022 года. Жеребьевка турнира состоялась в четверг в Манчестере.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в восьми английских городах. Сборные разбиты на четыре группы по четыре команды, по две лучшие выйдут в четвертьфинал.

Сборная России примет участие в финальной стадии чемпионата Европы в шестой раз, россиянки ни разу не выходили из группы. Чемпионат Европы проходит каждые четыре года, победителем предыдущего турнира стала сборная Нидерландов.