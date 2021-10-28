Горячкина проиграла во втором туре мужского шахматного турнира Grand Swiss

ТАСС, 28 октября. Россиянка Александра Горячкина уступила белыми фигурами соотечественнику Григорию Опарину во втором туре мужской сетки шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12.

Россиянин Александр Предке белыми фигурами обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Яккубоева и одержал вторую победу в двух партиях, Алексей Дреев белыми победил индийского шахматиста Пенталу Харикришну, Санан Сюгиров белыми - индийца Раунака Садвани, Евгений Наер белыми - грузина Баадура Джобаву, Владимир Федосеев белыми - представителя Турции Мустафу Йылмаза, Вадим Звягинцев белыми - казахстанца Рината Джумабаева, Алексей Сарана белыми - серба Велимира Ивича, Максим Чигаев белыми - северомакедонца Кирилла Георгиева, Антон Демченко черными - норвежца Йонаса Бьерре. Кирилл Алексеенко проиграл черными фигурами хорвату Ивану Шаричу, Давид Паравян черными - австралийцу Темуру Куйбокарову, Михаил Антипов черными - представителю Азербайджана Рауфу Мамедову, Александр Рахманов белыми - Кристобалю Энрикесу Вильягре из Чили.

Вничью завершились партии Владислав Артемьев - Анте Бркич (Хорватия), Мануэль Петросян (Армения) - Павел Понкратов, Владислав Ковалев (Белоруссия, выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) - Никита Витюгов, Андрей Есипенко - Жюль Муссар (Франция), Даниил Дубов - Арджун Эригайси (Индия), Мартын Кравцив (Украина) - Петр Свидлер, Максим Матлаков - Айк Мартиросян (Армения).

В женской сетке турнира Наталья Погонина переиграла белыми фигурами представительницу Армении Анну Саргсян, Валентина Гунина черными - Кетеван Арахамию-Грант из Шотландии, Алина Кашлинская черными - англичанку Йованку Гуску, Ольга Гиря белыми - Лауру Рогуле из Латвии. Лея Гарифуллина уступила белыми фигурами представительнице Германии Элизабет Петц. Партии Александра Костенюк - Лела Джавахишвили (Грузия), Полина Шувалова - Ольга Баделько (Белоруссия), Динара Садуакасова (Казахстан) - Александра Мальцевская, Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) - Алина Бивол завершились ничейным результатом.

Турнир завершится 7 ноября. В мужской части турнира два лучших шахматиста по итогам соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки выйдут в Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет $425 тыс., женской - $125 тыс.