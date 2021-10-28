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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России завоевала 11 медалей в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Казани

Юлия Ефимова стала второй на дистанции 200 м брассом
Юлия Ефимова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Юлия Ефимова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Пловцы сборной России стали обладателями трех серебряных и восьми бронзовых наград в первый день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Казани.

Серебряными медалистами стали трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова (200 м брассом), двукратный призер Олимпиады в Токио Климент Колесников (100 м комплексным плаванием), бронзовый медалист Игр в Лондоне Владимир Морозов (50 м вольным стилем).

Бронзовые награды завоевали Александра Быкова (400 м вольным стилем), Даниил Шаталов (400 м вольным стилем), Дарья Васькина (50 м на спине), Григорий Тарасевич (200 м на спине), Павел Самусенко (100 м баттерфляем), Мария Темникова (100 м брассом), Антон Чупков (100 м брассом) и Анастасия Сорокина (100 м комплексным плаванием).

Две золотые медали завоевали россияне Алексей Ткачев (200 м комплексным плаванием) и Виталина Симонова (200 м брассом), серебряная награда досталась Анастасии Марковой (200 м баттерфляем). На турнире они выступают как представители клубов.

Этап в Казани является заключительным, четвертым в Кубке мира. Соревнования завершатся 30 октября.

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