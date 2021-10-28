"Cпартак" проиграл "Сочи" и прервал победную серию в КХЛ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:3 уступил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 1 259 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Сочи" отметились Василий Глотов (16-я минута), Ярослав Дыбленко (38), Амир Гараев (60). У "Спартака" шайбу забросил Джейкоб Виртанен (59). Московский клуб прервал победную серию из пяти матчей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, рекордная серия "Спартака" - шесть побед в сезоне-2017/18. "Сочи" одержал вторую победу подряд.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" с 26 очками в активе опустился на восьмое место, "Сочи" занимает 12-е место, набрав 18 очков.

В следующем матче "Спартак" в гостях встретится с ярославским "Локомотивом" 31 октября, "Сочи" днем ранее примет нижегородское "Торпедо".