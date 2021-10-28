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St. Petersburg Open

Теннисисты Хачанов и Рублев не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

Россияне в трех сетах уступили канадцу Денису Шаповалову и представителю Индии Рохану Бопанне
Карен Хачанов и Андрей Рублев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Карен Хачанов и Андрей Рублев
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили канадцу Денису Шаповалову и представителю Индии Рохану Бопанне в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге в парном разряде. Соревнования проходят на "Сибур-Арене".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 10:7 в пользу Шаповалова и Бопанны, в полуфинале они встретятся с победителями матча между мексиканцем Сантьяго Гонсалесом и аргентинцем Андресом Мольтени с казахстанцем Андреем Голубевым представителем Монако Хьюго Нисом.

Рублеву 24 года, он занимает 6-е место в одиночном рейтинге ATP и 55-е - в парном. На счету Рублева восемь титулов ATP в одиночном разряде и два - в парном. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Хачанову 25 лет, он находится на 30-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 88-м месте - в парном. На счету Хачанова четыре титула ATP и серебро Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября.

Теги
St. Petersburg OpenРублев, Андрей АндреевичХачанов, Карен Абгарович
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