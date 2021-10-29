СМИ: Брендан Роджерс может возглавить футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 29 октября. Североирландский специалист Брендан Роджерс может стать главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает телеканал ESPN.

На данный момент команду возглавляет норвежский тренер Уле Гуннар Сульшер. "Манчестер Юнайтед" проиграл четыре из последних пяти матчей в чемпионате Англии. В воскресенье команда Сульшера уступила в домашнем матче "Ливерпулю" со счетом 0:5. Руководство клуба дало норвежцу три матча на исправление ситуации, однако уже рассматривает варианты замены.

Одним из кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Сульшера является наставник "Лестера" Роджерс. В "Манчестер Юнайтед" впечатлены результатами "Лестера", в том числе и победой в Кубке Англии в прошлом сезоне. Контракт Роджерса с "Лестером" рассчитан до 2025 года.

Другим кандидатом на пост тренера "Манчестер Юнайтед" является итальянец Антонио Конте, однако в клубе считают, что резкий характер специалиста может стать препятствием для его назначения, также там опасаются, что Конте запросит большой бюджет для трансферов.

Роджерсу 48 лет, он возглавляет "Лестер" с 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии. До этого он возглавлял английские "Уотфорд", "Рединг", "Суонси", "Ливерпуль" и шотландский "Селтик", с которым стал трехкратным победителем чемпионата и Кубка Шотландии, а также трехкратным обладателем Кубка шотландской лиги.