Владелец "Чикаго" попросил стереть имя Элдрича с Кубка Стэнли

ТАСС, 29 октября. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Роки Вирц попросил удалить имя бывшего помощника тренера команды Брэда Элдрича с Кубка Стэнли. Текст письма, адресованного председателю Зала хоккейной славы Ленни Макдональду, опубликовал TSN.

Имя Элдрича было нанесено на кубок после чемпионства "Чикаго" в 2010 году.

В мае бывший игрок "Чикаго" Кайл Бич подал в суд на клуб, утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны Элдрича. По итогам расследования, длившегося четыре месяца, в отставку был отправлен генеральный менеджер "Чикаго" и сборной США Стэн Боумэн, пост главного тренера "Флориды" покинул занимавший аналогичную должность в "Чикаго" в 2008-2018 годах Джоэль Кенневилль.