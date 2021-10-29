Кулагин: "Зенит" сумел реабилитироваться за поражение от мадридского "Реала"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" сумел реабилитироваться после домашнего поражения в Евролиге от мадридского "Реала". Такое мнение ТАСС высказал защитник петербуржцев Дмитрий Кулагин.

В пятницу "Зенит" обыграл дома испанскую "Басконию" (83:54) в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. В предыдущем туре команда проиграла дома "Реалу" (68:75).

"Мои лучшие игры впереди. Главное, на чем я акцентирую внимание, - победы команды, - сказал Кулагин. - Мы смогли реабилитироваться после обидного поражения от "Реала" и сделали шаг вперед. Мы работали от начала и до конца и провели игру максимально сконцентрированно сегодня. Свою игру мне оценивать сложно, для этого есть тренер, но приятно быть частью коллектива, который нацелен на победы".

"Когда прозвучала финальная сирена и мы увидели на табло почти 30 очков преимущества, это был лучший момент матча", - добавил защитник.

"Зенит" проводит третий сезон в главном европейском турнире. В текущем розыгрыше петербуржцы располагаются на восьмой строчке таблицы, одержав четыре победы. В следующем туре "Зенит" 5 ноября сыграет в гостях с турецким клубом "Анадолу Эфес".