Танцоры Шанаева и Нарижный признались, что эмоции от дебюта на Гран-при зашкаливают

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, выступающие в соревновании танцевальных дуэтов, рассказали, что им не терпелось как можно скорее выступить на первом в карьере этапе Гран-при по фигурному катанию. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления с ритм-танцем.

Спортсмены являются бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира.

"Ощущения отличные - это первые наши взрослые серьезные соревнования, эмоции зашкаливают", - рассказал Нарижный. "Нам очень хотелось выйти на лед, опробовать новые ощущения", - сообщила Шанаева.

Спортсмены отметили, что им очень нравится тема короткой программы олимпийского сезона - уличные танцы. "Мы хорошо понимаем этот стиль, нам он идет. Короткий мне дается легче из всех, что мы катали вместе. Есть моменты, где можно подышать, есть моменты, где можно взорваться и кайфануть", - отметил Нарижный.