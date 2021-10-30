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Фигурное катание

Фигуристки из России заняли первые три места в короткой программе на втором этапе Гран-при

Лидирует Камила Валиева, второй идет Елизавета Туктамышева, третьей - Алена Косторная
Камила Валиева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 октября. Российская фигуристка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на втором в сезоне этапе Гран-при в Ванкувере.

Валиева набрала 84,19 балла. Второе место занимает ее соотечественница Елизавета Туктамышева (81,24), третьей идет еще одна россиянка Алена Косторная (75,58).

Также в ночь на субботу в ритм-танце выступили танцевальные дуэты. Первыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Пол Порье (85,65), вторыми - итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (78,82), третьими - испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас (76,97). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место (70,66), Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный - девятое (68,53).

Произвольную программу женщины представят 31 октября, танцевальные дуэты в тот же день выступят с произвольным танцем.

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