{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по художественной гимнастике

За закрытыми границами. В Японии продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике

В субботу спортсменки разыграют медали в личном многоборье
© Игорь Беляев/ТАСС

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Предпоследний день чемпионата мира по художественной гимнастике начался на юге Японии в небольшом городе Китакюсю с населением менее миллиона человек. В субботу будет разыгран самый главный комплект медалей первенства - в личном многоборье.

На эту тему
Командный успех и достижение Авериной. Россиянки выиграли медальный зачет чемпионата мира
Командный успех и достижение Авериной.

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю проходит практически при полной физической изоляции от внешнего мира - на первенство, помимо самих гимнасток, из-за рубежа были допущены только члены их команд. Из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, въезд в страну закрыт для большинства иностранных граждан - еще в начале года Япония фактически прекратила выдачу новых виз. Поэтому из-за рубежа не смогли приехать не только иностранные болельщики, но и иностранные журналисты - освещать чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю были допущены только журналисты, постоянно базирующиеся на территории Японии.

Строгие антиковидные меры

Стоит отметить, что от всех журналистов, прибывших освещать чемпиона мира из разных уголков Японии, требуется предоставить сертификат о прохождении вакцинации, в противном случае передвижение по объектам первенства будет резко ограничено. Но даже с полной вакцинацией и отрицательным ПЦР-тестом журналисты не смогут попасть в микс-зону, где обычно происходит общение прессы со спортсменами и их тренерами. Любые личные контакты с участниками первенства на территории места проведения чемпионата запрещены.

На эту тему
Сестры Аверины объяснили, почему решили поменять программы после Олимпиады
Сестры Аверины объяснили, почему решили поменять программы после Олимпиады

Япония, которая только недавно справилась с пятой и самой тяжелой для себя волной распространения нового коронавируса, очень серьезно подходит к борьбе с распространением инфекции. В стране совсем недавно сняли длящийся с начала лета режим чрезвычайной ситуации, но даже несмотря на то, что суточный прирост новых случаев заражения и смертности вышел на минимальный уровень на фоне активной вакцинации населения, на трибунах невозможно найти ни одного зрителя без маски - жители Японии ответственно подходят к мерам защиты от инфекции. Зато кого на трибунах хоть отбавляй - детей школьного возраста, которые, затаив дыхание, наблюдают за изящными движениями гимнасток и взрываются искренними и звонкими аплодисментами после каждого успешно выполненного элемента.

Главная интрига

Главная интрига сегодняшнего дня - сумеет ли Дина Аверина завоевать очередное золото. В начале августа в олимпийском Токио в этом виде программы сенсационно победу одержала не российская спортсменка, а представительница Израиля Линой Ашрам. Однако в этот раз израильтянка не участвует в борьбе за медали - еще за полтора месяца до чемпионата мира Ашрам вместе с командой приняла решение не лететь в Японию. Дина Аверина же, в свою очередь, в случае победы установит рекорд по количеству завоеванных золотых наград на чемпионатах мира. Сейчас у нее и Евгении Канаевой по 17 золотых медалей мировых первенств.

На этом турнире в личной программе Дине удалось выиграть золото в упражнениях с обручем, мячом и булавами. В финале упражнений с лентой она уступила победу белорусской спортсменке Алине Горносько - разница в оценках у двух спортсменок составила всего 0,05 балла в пользу гимнастки из Белоруссии. В ходе соревнований Аверина подала протест на судейство, который был отклонен. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает ситуацию с оценкой Дины Авериной за упражнение с лентой повторением скандала на Олимпийских играх в Токио.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЧемпионат мира по художественной гимнастике
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Путин: российские гимнастки на чемпионате мира покорили зрителей мастерством и грацией
Глава государства также пожелал гимнасткам спортивных успехов
Читать полностью