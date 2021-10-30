За закрытыми границами. В Японии продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Предпоследний день чемпионата мира по художественной гимнастике начался на юге Японии в небольшом городе Китакюсю с населением менее миллиона человек. В субботу будет разыгран самый главный комплект медалей первенства - в личном многоборье.

Стоит отметить, что от всех журналистов, прибывших освещать чемпиона мира из разных уголков Японии, требуется предоставить сертификат о прохождении вакцинации, в противном случае передвижение по объектам первенства будет резко ограничено. Но даже с полной вакцинацией и отрицательным ПЦР-тестом журналисты не смогут попасть в микс-зону, где обычно происходит общение прессы со спортсменами и их тренерами. Любые личные контакты с участниками первенства на территории места проведения чемпионата запрещены.

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю проходит практически при полной физической изоляции от внешнего мира - на первенство, помимо самих гимнасток, из-за рубежа были допущены только члены их команд. Из-за ограничений, связанных с распространением нового коронавируса, въезд в страну закрыт для большинства иностранных граждан - еще в начале года Япония фактически прекратила выдачу новых виз. Поэтому из-за рубежа не смогли приехать не только иностранные болельщики, но и иностранные журналисты - освещать чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю были допущены только журналисты, постоянно базирующиеся на территории Японии.

Япония, которая только недавно справилась с пятой и самой тяжелой для себя волной распространения нового коронавируса, очень серьезно подходит к борьбе с распространением инфекции. В стране совсем недавно сняли длящийся с начала лета режим чрезвычайной ситуации, но даже несмотря на то, что суточный прирост новых случаев заражения и смертности вышел на минимальный уровень на фоне активной вакцинации населения, на трибунах невозможно найти ни одного зрителя без маски - жители Японии ответственно подходят к мерам защиты от инфекции. Зато кого на трибунах хоть отбавляй - детей школьного возраста, которые, затаив дыхание, наблюдают за изящными движениями гимнасток и взрываются искренними и звонкими аплодисментами после каждого успешно выполненного элемента.

Главная интрига

Главная интрига сегодняшнего дня - сумеет ли Дина Аверина завоевать очередное золото. В начале августа в олимпийском Токио в этом виде программы сенсационно победу одержала не российская спортсменка, а представительница Израиля Линой Ашрам. Однако в этот раз израильтянка не участвует в борьбе за медали - еще за полтора месяца до чемпионата мира Ашрам вместе с командой приняла решение не лететь в Японию. Дина Аверина же, в свою очередь, в случае победы установит рекорд по количеству завоеванных золотых наград на чемпионатах мира. Сейчас у нее и Евгении Канаевой по 17 золотых медалей мировых первенств.

На этом турнире в личной программе Дине удалось выиграть золото в упражнениях с обручем, мячом и булавами. В финале упражнений с лентой она уступила победу белорусской спортсменке Алине Горносько - разница в оценках у двух спортсменок составила всего 0,05 балла в пользу гимнастки из Белоруссии. В ходе соревнований Аверина подала протест на судейство, который был отклонен. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает ситуацию с оценкой Дины Авериной за упражнение с лентой повторением скандала на Олимпийских играх в Токио.