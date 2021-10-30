Футболист "Локомотива" Смолов пропустит матч из-за сомнительного результата теста на ковид

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов пропустит гостевой матч 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Нижним Новгородом" из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс -служба "Локомотива".

"Федор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни коронавируса, - говорится в сообщении. - В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб "Локомотива" расценивает результат его анализа как ложноположительный. Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды - тренерский штаб, игроки, персонал - сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ. "Локомотив" строго придерживается рамок санитарного регламента, специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций".

Встреча с "Нижним Новгородом" состоится в субботу и начнется в 19:00 мск. "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко в 12 встречах.