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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Смолов пропустит матч из-за сомнительного результата теста на ковид

Нападающий не полетел на игру чемпионата России против "Нижнего Новгорода"
Федор Смолов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов пропустит гостевой матч 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Нижним Новгородом" из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс -служба "Локомотива".

"Федор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни коронавируса, - говорится в сообщении. - В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб "Локомотива" расценивает результат его анализа как ложноположительный. Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды - тренерский штаб, игроки, персонал - сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ. "Локомотив" строго придерживается рамок санитарного регламента, специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций".

Встреча с "Нижним Новгородом" состоится в субботу и начнется в 19:00 мск. "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 21 очко в 12 встречах.

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