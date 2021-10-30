Дина Аверина заявила, что счастлива побить рекорд Канаевой по числу золотых медалей

КИТАКЮСЮ /Япония/, 30 октября. /ТАСС/. Дина Аверина призналась, что ей очень приятно побить рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Японии. Эта золотая медаль стала для нее 18-й на мировых первенствах, в активе Канаевой 17 наград высшего достоинства.

"Я об этом даже не думала, об этом стали писать в интернете. Для меня это очень приятно, - сказала Аверина. - Она наш кумир с детства, я всегда хотела на нее равняться, у меня это получилось, я счастлива".

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, в ее активе три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На счету Канаевой также одна серебряная награда чемпионатов мира, она является двукратной олимпийской чемпионкой.